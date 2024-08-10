Bodrum gecesi...

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, eniştesi Neşet Yalçın ve kardeşi Şirin Yalçın ile Bodrum gecelerine çıktı.

Giriş: 10 Ağustos 2024 Cumartesi

ELİF DÜRÜST, NEŞET YALÇIN

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Bodrum gecesi...

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, eniştesi Neşet Yalçın ve kardeşi Şirin Yalçın ile Bodrum gecelerine çıktı.

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Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, eniştesi Neşet Yalçın ve kardeşi Şirin Yalçın ile Bodrum gecelerine çıktı.
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