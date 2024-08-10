Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, eniştesi Neşet Yalçın ve kardeşi Şirin Yalçın ile Bodrum gecelerine çıktı.
Giriş: 10 Ağustos 2024 Cumartesi
ELİF DÜRÜST, NEŞET YALÇIN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Bodrum gecesi...
Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, eniştesi Neşet Yalçın ve kardeşi Şirin Yalçın ile Bodrum gecelerine çıktı.
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