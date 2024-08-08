Dördüncü çocuğunu 83 yaşındayken kucağına alan Al Pacino'nun küçük oğlu artık 14 aylık oldu. Çocuğun annesi 30 yaşındaki Noor Alfallah, oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
Giriş: 08 Ağustos 2024 Perşembe
AL PACINO, NOOR ALFALLAH
NOOR ALFALLAH
NOOR ALFALLAH
AL PACINO
AL PACINO
AL PACINO
AL PACINO
AL PACINO
Minik 'Al Pacino' göründü!
Dördüncü çocuğunu 83 yaşındayken kucağına alan Al Pacino'nun küçük oğlu artık 14 aylık oldu. Çocuğun annesi 30 yaşındaki Noor Alfallah, oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
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