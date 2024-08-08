Elif Boyner, bir Rum köyü olan Sazak'da kendine şalvar diktirerek köyde dolaştı.
Giriş: 08 Ağustos 2024 Perşembe
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner, şalvarını giyinip dolaştı
Elif Boyner, bir Rum köyü olan Sazak'da kendine şalvar diktirerek köyde dolaştı.
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