Boyner, şalvarını giyinip dolaştı

Elif Boyner, bir Rum köyü olan Sazak'da kendine şalvar diktirerek köyde dolaştı.

Giriş: 08 Ağustos 2024 Perşembe

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

Boyner, şalvarını giyinip dolaştı

Elif Boyner, bir Rum köyü olan Sazak'da kendine şalvar diktirerek köyde dolaştı.

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