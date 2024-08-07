Bodrum tatilcileri caddelerde...

Tatil için Bodrum'da olan Feryal Gülman, Emine-Erhan Kamışlı, Bilgün Dereli ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler Bodrum caddelerinde objektiflere yansıdılar.

Giriş: 07 Ağustos 2024 Çarşamba

ERHAN-EMİNE KAMIŞLI

ERHAN-EMİNE KAMIŞLI

ERHAN-EMİNE KAMIŞLI

FERYAL GÜLMAN

BANU AKSOY, BEYZA UYANOĞLU

BANU AKSOY, BEYZA UYANOĞLU

YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ

YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ

Bodrum tatilcileri caddelerde...

Tatil için Bodrum'da olan Feryal Gülman, Emine-Erhan Kamışlı, Bilgün Dereli ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler Bodrum caddelerinde objektiflere yansıdılar.

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Bodrum tatilcileri caddelerde...

Tatil için Bodrum'da olan Feryal Gülman, Emine-Erhan Kamışlı, Bilgün Dereli ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler Bodrum caddelerinde objektiflere yansıdılar.
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