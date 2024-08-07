Tatil için Bodrum'da olan Feryal Gülman, Emine-Erhan Kamışlı, Bilgün Dereli ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler Bodrum caddelerinde objektiflere yansıdılar.
Giriş: 07 Ağustos 2024 Çarşamba
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
FERYAL GÜLMAN
BANU AKSOY, BEYZA UYANOĞLU
BANU AKSOY, BEYZA UYANOĞLU
YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ
YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ
Bodrum tatilcileri caddelerde...
Tatil için Bodrum'da olan Feryal Gülman, Emine-Erhan Kamışlı, Bilgün Dereli ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler Bodrum caddelerinde objektiflere yansıdılar.
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