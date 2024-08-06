'İki güzel insanla harika gece' İş dünyasının seçkin simalarından, Levent Kızıl; Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile Bodrum'da bir araya geldiği fotoğraf karelerini 'İki güzel insanla harika gece' notuyla paylaştı.