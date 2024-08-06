İş dünyasının seçkin simalarından, Levent Kızıl; Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile Bodrum'da bir araya geldiği fotoğraf karelerini 'İki güzel insanla harika gece' notuyla paylaştı.
Giriş: 06 Ağustos 2024 Salı
İŞ İNSANI LEVET KIZIL YAKIN DOSTLARI ALİ KOÇ VE SUZAN SABANCI İLE BODRUM'DA BULUŞTU.
LEVET KIZIL
LEVET KIZIL
LEVET KIZIL
LEVET KIZIL
LEVET KIZIL
LEVET KIZIL
'İki güzel insanla harika gece'
İş dünyasının seçkin simalarından, Levent Kızıl; Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile Bodrum'da bir araya geldiği fotoğraf karelerini 'İki güzel insanla harika gece' notuyla paylaştı.
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