Demirbükü Koyu'nda tatil...

İş insanı Erhan Kamışlı eşi Emine Kamışlı ile birlikte yaz tatili için geldikleri Bodrum'da Ht Kulüp objektiflerine yansıdılar.

Giriş: 05 Ağustos 2024 Pazartesi

EMİNE KAMIŞLI LÜKS TEKNEDE YAPTIĞI TATİLİNDE ŞEZLONGDA UZANARAK GÜNEŞLENDİ.

EMİNE KAMIŞLI

EMİNE KAMIŞLI

EMİNE KAMIŞLI

ERHAN VE EMİNE KAMIŞLI ÇİFTİ TEKNEDE BİRLİKTE TATİL YAPIYOR.

 

ERHAN-EMİNE KAMIŞLI

ERHAN-EMİNE KAMIŞLI

EMİNE KAMIŞLI

EMİNE KAMIŞLI

Demirbükü Koyu'nda tatil...

İş insanı Erhan Kamışlı eşi Emine Kamışlı ile birlikte yaz tatili için geldikleri Bodrum'da Ht Kulüp objektiflerine yansıdılar.

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