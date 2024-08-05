ERHAN VE EMİNE KAMIŞLI ÇİFTİ TEKNEDE BİRLİKTE TATİL YAPIYOR.
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
EMİNE KAMIŞLI
EMİNE KAMIŞLI
Demirbükü Koyu'nda tatil...
İş insanı Erhan Kamışlı eşi Emine Kamışlı ile birlikte yaz tatili için geldikleri Bodrum'da Ht Kulüp objektiflerine yansıdılar.
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