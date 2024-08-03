31. yıla özel kutlama...

İş insanı Engin ve Selen Keçeli çifti, Bodrum'daki yazlıklarında evliliklerinin 31. yılını dostlarıyla kutladılar.

Giriş: 03 Ağustos 2024 Cumartesi

GENEL

ENGİN-SELEN KEÇELİ

ENGİN-SELEN KEÇELİ

ENGİN-SELEN KEÇELİ

ENGİN-SELEN KEÇELİ

ENGİN-SELEN KEÇELİ

31. yıla özel kutlama...

İş insanı Engin ve Selen Keçeli çifti, Bodrum'daki yazlıklarında evliliklerinin 31. yılını dostlarıyla kutladılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

31. yıla özel kutlama...

İş insanı Engin ve Selen Keçeli çifti, Bodrum'daki yazlıklarında evliliklerinin 31. yılını dostlarıyla kutladılar.
Bodrum'daki mağazasını tanıttı

Geçtiğimiz aylarda Bodrum'da sahibi olduğu çocuk mobilya mağazasının açılışını yapan Alara KOçibey, sosyal medya hesabından mağazasının tanıtımını yaptı.
Albayrak'a ailece kutlama...

Alpin Albayrak, eşi Hikmet Albayrak'ın doğum gününü ailesiyle bir arada kutladı.
Londra'yı birlikte gezdiler...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan yılın belli bir bölümü geçirdiği Londra'da anneannesi Hülya Koçyiğit'i ağırlayarak Londra'yı dolaştırdı.
Dostlarıyla eğlendi

Yazı müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, yakın dostlarıyla gece eğlencesine çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.