İş insanı Engin ve Selen Keçeli çifti, Bodrum'daki yazlıklarında evliliklerinin 31. yılını dostlarıyla kutladılar.
Giriş: 03 Ağustos 2024 Cumartesi
GENEL
ENGİN-SELEN KEÇELİ
ENGİN-SELEN KEÇELİ
ENGİN-SELEN KEÇELİ
ENGİN-SELEN KEÇELİ
ENGİN-SELEN KEÇELİ
31. yıla özel kutlama...
İş insanı Engin ve Selen Keçeli çifti, Bodrum'daki yazlıklarında evliliklerinin 31. yılını dostlarıyla kutladılar.
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