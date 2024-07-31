Mezuniyet sevinci...

İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın çifti, kızları Yağmur'un mezuniyet töreni için Londra'ya gitti.

Giriş: 31 Temmuz 2024 Çarşamba

EMEL VE NEJDET AYAYDIN ÇİFTİ KIZLARI YAĞMUR AYAYDIN'IN LONDRA'DAKİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDILAR.

YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

Mezuniyet sevinci...

İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın çifti, kızları Yağmur'un mezuniyet töreni için Londra'ya gitti.

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