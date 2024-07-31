İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın çifti, kızları Yağmur'un mezuniyet töreni için Londra'ya gitti.
Giriş: 31 Temmuz 2024 Çarşamba
EMEL VE NEJDET AYAYDIN ÇİFTİ KIZLARI YAĞMUR AYAYDIN'IN LONDRA'DAKİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDILAR.
YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Mezuniyet sevinci...
İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın çifti, kızları Yağmur'un mezuniyet töreni için Londra'ya gitti.
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