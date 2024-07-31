Sabancı, festivale katıldı!

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde okuyucularıyla bir araya geldi.

Giriş: 31 Temmuz 2024 Çarşamba

ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sabancı, festivale katıldı!

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde okuyucularıyla bir araya geldi.

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Sabancı, festivale katıldı!

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde okuyucularıyla bir araya geldi.
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