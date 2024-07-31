Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde okuyucularıyla bir araya geldi.
Giriş: 31 Temmuz 2024 Çarşamba
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı, festivale katıldı!
Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde okuyucularıyla bir araya geldi.
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