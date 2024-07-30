Bu yaz dünyanın gözde tatil merkezlerine seyahatler gerçekleştiren iş insanı Alican Ulusoy ile sevgilisi Hande Subaşı, Fransa'da dostlarıyla yaptıkları tatilin eğlenceli anlarını paylaştılar.
Giriş: 30 Temmuz 2024 Salı
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
St. Tropez'de eğlenceli gece
Bu yaz dünyanın gözde tatil merkezlerine seyahatler gerçekleştiren iş insanı Alican Ulusoy ile sevgilisi Hande Subaşı, Fransa'da dostlarıyla yaptıkları tatilin eğlenceli anlarını paylaştılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.