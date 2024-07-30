Tatilcileri buluşturan davet...

Simla-Hüsamettin Bayazıt, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe-Ekrem Vardar çifti Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde bir araya geldi.

Giriş: 30 Temmuz 2024 Salı

JÜLİDE-MEHMET ALİ BERKMAN

NURİ DEVELİ

SİMLA-HÜSAMETTİN BEYAZIT

TUĞÇE EYİLİK-EKREM VARDAR

EBRU AKEL

ZAFER KOZANOĞLU

TUÇE PEKSAYAR

Tatilcileri buluşturan davet...

Simla-Hüsamettin Bayazıt, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe-Ekrem Vardar çifti Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde bir araya geldi.

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