Simla-Hüsamettin Bayazıt, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe-Ekrem Vardar çifti Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde bir araya geldi.
Giriş: 30 Temmuz 2024 Salı
JÜLİDE-MEHMET ALİ BERKMAN
NURİ DEVELİ
SİMLA-HÜSAMETTİN BEYAZIT
TUĞÇE EYİLİK-EKREM VARDAR
EBRU AKEL
ZAFER KOZANOĞLU
TUÇE PEKSAYAR
Tatilcileri buluşturan davet...
Simla-Hüsamettin Bayazıt, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe-Ekrem Vardar çifti Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde bir araya geldi.
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