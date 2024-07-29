Önceki gün hayata veda eden Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat, dostları ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, POLAT AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK VE ESKİ BAŞKANLARDAN FARUK SÜREN CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ABDÜRRAHİM ALBAYRAK DA CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ACILI AİLEYE DESTEK OLDU.
ADNAN, MURAT POLAT
ADNAN, MURAT POLAT
ADNAN, MURAT POLAT
GENEL
GENEL
Polat, son yolculuğuna uğurlandı...
Önceki gün hayata veda eden Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat, dostları ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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