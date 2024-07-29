Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Fransa'ya dönen Lafitte, gazetecileri fark edince; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek tepki gösterdi.
Giriş: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
FRANSIZ OYUNCU LAURENT LAFITTE BODRUM'DA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
LAURENT LAFITTE
LAURENT LAFITTE
LAURENT LAFITTE
LAURENT LAFITTE
Laurent Lafitte, Bodrum'da...
Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Fransa'ya dönen Lafitte, gazetecileri fark edince; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek tepki gösterdi.
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