İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Como'yu gezdi. Keyifli tatilini paylaşan Sabancı, kızının çektiği fotoğrafı 'Günübirlik Como gezisi' notuyla paylaştı.
Giriş: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
'Günübirlik Como gezisi'
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Como'yu gezdi. Keyifli tatilini paylaşan Sabancı, kızının çektiği fotoğrafı 'Günübirlik Como gezisi' notuyla paylaştı.
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