'Günübirlik Como gezisi'

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Como'yu gezdi. Keyifli tatilini paylaşan Sabancı, kızının çektiği fotoğrafı 'Günübirlik Como gezisi' notuyla paylaştı.

Giriş: 29 Temmuz 2024 Pazartesi

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

GENEL

GENEL

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

'Günübirlik Como gezisi'

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Como'yu gezdi. Keyifli tatilini paylaşan Sabancı, kızının çektiği fotoğrafı 'Günübirlik Como gezisi' notuyla paylaştı.

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'Günübirlik Como gezisi'

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Como'yu gezdi. Keyifli tatilini paylaşan Sabancı, kızının çektiği fotoğrafı 'Günübirlik Como gezisi' notuyla paylaştı.
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