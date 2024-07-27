İbrahim Polat hayatını kaybetti!

Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat önceki hayatını kaybetti.

Giriş: 27 Temmuz 2024 Cumartesi

İBRAHİM POLAT

İBRAHİM POLAT

ADNAN POLAT

ADNAN POLAT

ADNAN POLAT

ADNAN POLAT

ADNAN POLAT

ADNAN POLAT

İbrahim Polat hayatını kaybetti!

Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat önceki hayatını kaybetti.

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