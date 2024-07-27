Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat önceki hayatını kaybetti.
Giriş: 27 Temmuz 2024 Cumartesi
İBRAHİM POLAT
İBRAHİM POLAT
ADNAN POLAT
ADNAN POLAT
ADNAN POLAT
ADNAN POLAT
ADNAN POLAT
ADNAN POLAT
İbrahim Polat hayatını kaybetti!
Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat önceki hayatını kaybetti.
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