Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu
Giriş: 26 Temmuz 2024 Cuma
BENNY BLANCO, SELENA GOMEZ
BENNY BLANCO, SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Gomez'den sevgilisine teşekkür
Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu
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