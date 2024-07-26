Gomez'den sevgilisine teşekkür

Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu

Giriş: 26 Temmuz 2024 Cuma

BENNY BLANCO, SELENA GOMEZ

BENNY BLANCO, SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

Gomez'den sevgilisine teşekkür

Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu

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Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu
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