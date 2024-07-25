Dördüncü bebeklerinin adını açıkladılar

Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular.

Giriş: 25 Temmuz 2024 Perşembe

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY

Dördüncü bebeklerinin adını açıkladılar

Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Dördüncü bebeklerinin adını açıkladılar

Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular.
Özilhan'dan aperatif tarifler...

Yasemin Özilhan Kaplankaya'daki evinin mutfağında takipçilerine pratik bir yemek tarifi verdi.
Çeşme aşıkları...

Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu Çeşme'deki yaz tatillerine devam ediyor.
Sabancılar tatilde..

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Kerim Sabancı ile birlikte Fransa'nın gözde mekanında eğlendiler.
Özel temalı yaz daveti...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen yaz davetinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.