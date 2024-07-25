Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular.
Giriş: 25 Temmuz 2024 Perşembe
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
RYAN REYNOLDS-BLAKE LİVELY
Dördüncü bebeklerinin adını açıkladılar
Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular.
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