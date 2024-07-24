Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Kerim Sabancı ile birlikte Fransa'nın gözde mekanında eğlendiler.
Giriş: 24 Temmuz 2024 Çarşamba
HACI-NAZLI, KERİM SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
Sabancılar tatilde..
Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Kerim Sabancı ile birlikte Fransa'nın gözde mekanında eğlendiler.
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