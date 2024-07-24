Sabancılar tatilde..

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Kerim Sabancı ile birlikte Fransa'nın gözde mekanında eğlendiler.

Giriş: 24 Temmuz 2024 Çarşamba

HACI-NAZLI, KERİM SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

Sabancılar tatilde..

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Kerim Sabancı ile birlikte Fransa'nın gözde mekanında eğlendiler.

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Sabancılar tatilde..

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Kerim Sabancı ile birlikte Fransa'nın gözde mekanında eğlendiler.
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