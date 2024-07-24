Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen yaz davetinde bir araya geldi.
Giriş: 24 Temmuz 2024 Çarşamba
PERVİN ERSOY, DEREN ÖZTÜRK MATARACI, BİLGE KURU
BAHAR ŞER
ÖZNUR YAKIN
NERGİS PEKUYSAL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Özel temalı yaz daveti...
Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen yaz davetinde bir araya geldi.
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