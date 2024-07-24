Bodrum'da tatil yapan Aylin Tahincioğlu, Arda-Nida Bulut, Nilüfer Bozkurt ve Nejdet-Emel Ayaydın çifti Bodrum caddelerinde Ht Kulüp objektiflerine yansıdılar.
Giriş: 24 Temmuz 2024 Çarşamba
ARDA-NİDA BULUT, NİLÜFER BOZKURT
AYLİN TAHİNCİOĞLU
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
PELİN, FATİH-ESRA, NEHİR ÖZTÜRK
ASLI GÜMÜŞEL
Tatilciler Bodrum caddelerinde...
Bodrum'da tatil yapan Aylin Tahincioğlu, Arda-Nida Bulut, Nilüfer Bozkurt ve Nejdet-Emel Ayaydın çifti Bodrum caddelerinde Ht Kulüp objektiflerine yansıdılar.
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