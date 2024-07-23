Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Bodrum'da yelken açtı.
Giriş: 23 Temmuz 2024 Salı
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO BODRUM'DA YELKENLİSİYLE DOLAŞTI.
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko, Bodrum'da yelken açtı
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Bodrum'da yelken açtı.
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