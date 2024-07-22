Galatasay Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ergin Ataman hızlı motor turunun ardından denize girerek keyifli bir gün geçirdiler.
Giriş: 22 Temmuz 2024 Pazartesi
ERGİN ATAMAN
ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
VOLKAN BÜYÜKHANLI, OKAN BURUK, ERGİN ATAMAN
Bodrum'da keyifli tatil...
Galatasay Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ergin Ataman hızlı motor turunun ardından denize girerek keyifli bir gün geçirdiler.
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