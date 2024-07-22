Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Giriş: 22 Temmuz 2024 Pazartesi
VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI
CEM HAKKO
VOLKAN BÜYÜKHANLI, CEM HAKKO
FİKRET ORMAN, TUĞBA COŞKUN
ASLI EKŞİOĞLU
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Bodrum'da eğlendiler...
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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