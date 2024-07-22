Bodrum'da eğlendiler...

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Giriş: 22 Temmuz 2024 Pazartesi

VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI

CEM HAKKO

VOLKAN BÜYÜKHANLI, CEM HAKKO

FİKRET ORMAN, TUĞBA COŞKUN

ASLI EKŞİOĞLU

ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum'da eğlendiler...

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Patron, dümene geçti...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile oğlu Kerim Rahmi, Bodrum'da tatil yapıyor
Bodrum'da keyifli tatil...

Galatasay Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ergin Ataman hızlı motor turunun ardından denize girerek keyifli bir gün geçirdiler.
Bodrum'da eğlendiler...

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkbükü'nde ultra lüks tatil...

Esra Dinçkök Bodrum'da demirlediği ultra lüks yatında tatiline dostlarıyla devam ediyor.
Bodrum tatilcileri...

İş dünyasının ünlü isimleri müdavimi oldukları Bodrum'da keyifli yaz tatillerine devam ediyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.