Türkbükü'nde ultra lüks tatil...

ESRA DİNÇKÖK
Esra Dinçkök Bodrum'da demirlediği ultra lüks yatında tatiline dostlarıyla devam ediyor.
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Yasemin Özilhan
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile oğlu Kerim Rahmi, Bodrum'da tatil yapıyor
Galatasay Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ergin Ataman hızlı motor turunun ardından denize girerek keyifli bir gün geçirdiler.
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, vazgeçilmez bir yaz klasiği haline gelen Caresse, Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da gerçekleşen konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
İş dünyasının ünlü isimleri müdavimi oldukları Bodrum'da keyifli yaz tatillerine devam ediyor.
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