Kız arkadaşıyla tatile çıktı

İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

Giriş: 20 Temmuz 2024 Cumartesi

HALUK DİNÇER SEVGİLİSİYLE İLK KEZ BODRUM'DA EL ELE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER

GENEL

Kız arkadaşıyla tatile çıktı

İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Kız arkadaşıyla tatile çıktı

İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Hırvatistan'da ailece tatil...

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti Hırvatistan'da ailece tatil yapıyor.
Sabancı'dan Berlin pozları

Euro 2024 Avrupa Şampiyonasını izlemek için Berlin'e giden Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kavak, TFF yönetiminde...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yönetiminde Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer alıyor
Bebekle ilk tatil...

Gökhan Kokuludağ ile Pırıl Çetindoğan bebekli ilk tatillerine çıktı. İkili, Cannes'ta tatil yapıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.