İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Giriş: 20 Temmuz 2024 Cumartesi
HALUK DİNÇER SEVGİLİSİYLE İLK KEZ BODRUM'DA EL ELE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
GENEL
Kız arkadaşıyla tatile çıktı
İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
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