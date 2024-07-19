Euro 2024 Avrupa Şampiyonasını izlemek için Berlin'e giden Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 19 Temmuz 2024 Cuma
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancı'dan Berlin pozları
Euro 2024 Avrupa Şampiyonasını izlemek için Berlin'e giden Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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