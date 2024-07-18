Cannes'daki başarısının ardından Emmy Ödülleri'ne de hem oyuncu hem de yapımcı olarak aday gösterilen Selena Gomez, Latin kökenli bir sanatçı olarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu
Giriş: 18 Temmuz 2024 Perşembe
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Emmy adaylığıyla tarihe geçti
Cannes'daki başarısının ardından Emmy Ödülleri'ne de hem oyuncu hem de yapımcı olarak aday gösterilen Selena Gomez, Latin kökenli bir sanatçı olarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.