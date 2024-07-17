Denizde aşk!

Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi

Giriş: 17 Temmuz 2024 Çarşamba

KATY PERRY, ORLANDO BLOOM

KATY PERRY, ORLANDO BLOOM

KATY PERRY

KATY PERRY

KATY PERRY

KATY PERRY

KATY PERRY, ORLANDO BLOOM

KATY PERRY, ORLANDO BLOOM

ORLANDO BLOOM

Denizde aşk!

Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi

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