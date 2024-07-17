Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi
Giriş: 17 Temmuz 2024 Çarşamba
KATY PERRY, ORLANDO BLOOM
KATY PERRY, ORLANDO BLOOM
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY, ORLANDO BLOOM
KATY PERRY, ORLANDO BLOOM
ORLANDO BLOOM
Denizde aşk!
Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.