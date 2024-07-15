Erçel ve Sabancı çifti Wimbledon finalinde

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.

Giriş: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI

HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Erçel ve Sabancı çifti Wimbledon finalinde

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.

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Erçel ve Sabancı çifti Wimbledon finalinde

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.
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