Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.
Giriş: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Erçel ve Sabancı çifti Wimbledon finalinde
Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic-Carlos Alcaraz maçını tribünden seyretti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.