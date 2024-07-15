İş insanı İlhan ve Pınar Sabancı çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan dostlarını ziyaret ettiler.
Giriş: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
Sabancılar komşu teknede...
İş insanı İlhan ve Pınar Sabancı çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan dostlarını ziyaret ettiler.
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