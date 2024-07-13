Osman Boyner 99 yaşında...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99. yaşını torunlarıyla birlikte kutladı.

Giriş: 13 Temmuz 2024 Cumartesi

OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER

OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER

OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER

OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER

OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER

Osman Boyner 99 yaşında...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99. yaşını torunlarıyla birlikte kutladı.

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Osman Boyner 99 yaşında...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99. yaşını torunlarıyla birlikte kutladı.
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