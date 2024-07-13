Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99. yaşını torunlarıyla birlikte kutladı.
Giriş: 13 Temmuz 2024 Cumartesi
OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER
OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER
OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER
OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER
OSMAN, AYŞE, EMİNE BOYNER
Osman Boyner 99 yaşında...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner 99. yaşını torunlarıyla birlikte kutladı.
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