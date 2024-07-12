Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, torunlarıyla birlikte çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 12 Temmuz 2024 Cuma
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko'dan torun paylaşımı
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, torunlarıyla birlikte çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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