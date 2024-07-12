Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli demirli teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
Giriş: 12 Temmuz 2024 Cuma
KERİM RAHMİ KOÇ ARKADAŞLARIYLA HIZ MOTORUYLA LÜKS TEKNELERİNE DOĞRU AÇILDI.
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
Genç Koç'un tatil eğlencesi...
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli demirli teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
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