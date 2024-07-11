Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da dünyaca ünlü bir markanın yaz davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 11 Temmuz 2024 Perşembe
PERVİN ERSOY, DENİZ AKSOY, BİLGE KURU
PELİN AKIN ÖZALP
ÖZNUR YAKIN
EBRU AKEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Yalıkavak'ta şık davet
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da dünyaca ünlü bir markanın yaz davetinde bir araya geldiler.
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