İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.
Giriş: 08 Temmuz 2024 Pazartesi
MEHMET GERMİYANLIGİL
MEHMET GERMİYANLIGİL
MEHMET GERMİYANLIGİL
MURAT GEZER
MURAT GEZER
MURAT GEZER
MURAT GEZER
ÖZLEM CANKURTARAN
Bodrum tatilcileri...
İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.
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