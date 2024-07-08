Bodrum tatilcileri...

İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

Giriş: 08 Temmuz 2024 Pazartesi

MEHMET GERMİYANLIGİL

MEHMET GERMİYANLIGİL

MEHMET GERMİYANLIGİL

MURAT GEZER

MURAT GEZER

MURAT GEZER

MURAT GEZER

ÖZLEM CANKURTARAN

Bodrum tatilcileri...

İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

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Bodrum tatilcileri...

İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

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