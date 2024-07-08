Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le iskelede güneşlendi.
Giriş: 08 Temmuz 2024 Pazartesi
İŞ İNSANI İZZET GARİH EŞİ ROKSİ GARİH VE DOSTLARIYLA BİRLİKTE DENİZE GİRDİ.
İZZET- ROKSİ GARİH
İZZET- ROKSİ GARİH
İZZET- ROKSİ GARİH
İZZET- ROKSİ GARİH
İZZET- ROKSİ GARİH
İZZET- ROKSİ GARİH
Garihler'in deniz keyfi...
Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le iskelede güneşlendi.
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