Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...

Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.

Giriş: 06 Temmuz 2024 Cumartesi

KYLIE MINOUGE

ELİF DÜRÜST

ALARA KOÇİBEY

MAYA-İBRAHİM BİTARGİL

PINAR-MURAT TALAY

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ETEL BALER, BANU AKSOY

KYLIE MINOUGE

KYLIE MINOUGE

KYLIE MINOUGE

Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...

Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.

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