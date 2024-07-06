Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.
Giriş: 06 Temmuz 2024 Cumartesi
KYLIE MINOUGE
ELİF DÜRÜST
ALARA KOÇİBEY
MAYA-İBRAHİM BİTARGİL
PINAR-MURAT TALAY
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ETEL BALER, BANU AKSOY
KYLIE MINOUGE
KYLIE MINOUGE
KYLIE MINOUGE
Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...
Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.
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