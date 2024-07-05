İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum'da düzenlenen özel açılış davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
ALARA KOÇİBEY, EMİNE KÜTÜK, , TUVANA BÜYÜKÇINAR
BURCU ŞENDİR
NÜKHET FİLİBA, ALARA KOÇİBEY
TUVANA BÜYÜKÇINAR, NÜKHET FİLİBA, EBRU AKEL
GENEL
GENEL
Bodrum'da özel açılış...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum'da düzenlenen özel açılış davetinde bir araya geldiler.
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