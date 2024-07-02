Kızını ve annesini paylaştı

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz haftalarda annesi Demet Sabancı'nın yalısında kızı Yasemin için 40 uçurması yapmıştı. Kokuludağ, kızı ve annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 02 Temmuz 2024 Salı

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

Kızını ve annesini paylaştı

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz haftalarda annesi Demet Sabancı'nın yalısında kızı Yasemin için 40 uçurması yapmıştı. Kokuludağ, kızı ve annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kızını ve annesini paylaştı

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz haftalarda annesi Demet Sabancı'nın yalısında kızı Yasemin için 40 uçurması yapmıştı. Kokuludağ, kızı ve annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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