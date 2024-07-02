Kızını ve annesini paylaştı

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz haftalarda annesi Demet Sabancı'nın yalısında kızı Yasemin için 40 uçurması yapmıştı. Kokuludağ, kızı ve annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz haftalarda annesi Demet Sabancı'nın yalısında kızı Yasemin için 40 uçurması yapmıştı. Kokuludağ, kızı ve annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.