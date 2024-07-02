Kızını ve annesini paylaştı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz haftalarda annesi Demet Sabancı'nın yalısında kızı Yasemin için 40 uçurması yapmıştı. Kokuludağ, kızı ve annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.