Sanatla eğlenceyle dolu tatil...

SİNAN-MELDA, MELİNA KOSİF'İN AMERİKA GEZİSİ ÇOK RENKLİ GEÇİYOR
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF, KIZININ OKUYACAĞI ÜNİVERSİTENİN ÖNÜNDE EŞİ SİNAN BEY'E POZ VERDİ
SİNAN-MELDA KOSİF
Melda-Sinan Kosif çifti, kızları Melina'yı üniversiteye kaydettirmek için ailece Amerika'ya gitti
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Yasemin Özilhan
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