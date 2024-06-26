Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İyi ki Vakfı özel bir işbirliğine imza attı
Giriş: 26 Haziran 2024 Çarşamba
AHU ORAKÇIOĞLU, İYİ Kİ VAKFI'NA DESTEK OLMAK ÜZERE ETKİNLİKTEYDİ
FÜSUN KURAN, She’s Mentoring programında mentor OLDU
ÖZLEM GÜSAR
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
SEVAL BAHÇIVAN
GENEL
Kadınlar güçlensin diye özel işbirliği...
Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İyi ki Vakfı özel bir işbirliğine imza attı
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