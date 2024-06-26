Kadınlar güçlensin diye özel işbirliği...

Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İyi ki Vakfı özel bir işbirliğine imza attı

Giriş: 26 Haziran 2024 Çarşamba

AHU ORAKÇIOĞLU, İYİ Kİ VAKFI'NA DESTEK OLMAK ÜZERE ETKİNLİKTEYDİ

FÜSUN KURAN, She’s Mentoring programında mentor OLDU

 

ÖZLEM GÜSAR

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

SEVAL BAHÇIVAN

GENEL

Kadınlar güçlensin diye özel işbirliği...

Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İyi ki Vakfı özel bir işbirliğine imza attı

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