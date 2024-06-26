Adilcan-Seda Benardete çiftinin kızları Aden Allegra'yı görmeye gelen halaları Rezzan Benardete ve Aylin Saruhan, yeğenlerini sevmeye doyamadı
Giriş: 26 Haziran 2024 Çarşamba
ADİL -BEYHAN BENARDETE ÇİFTİNİN EVİNDE TOPLANAN AYLİN-HAKAN SARUHAN, REZZAN BENARDETE, ADİLCAN İLE SEDA BENARDETE'NİN KIZLARI ADEN ALLEGRA'YI TÜM GÜN KUCAKLARINDAN İNDİRMEDİ
2023'TE EVLENEN ADİLCAN-SEDA BENARDETE ÇİFTİNİN BİR KIZLARI VAR
ADİL-BEYHAN BENARDETE
ADİL BENARDETE İLE KIZI REYHAN BENARDETE
Minik Aden'e ziyaret...
Adilcan-Seda Benardete çiftinin kızları Aden Allegra'yı görmeye gelen halaları Rezzan Benardete ve Aylin Saruhan, yeğenlerini sevmeye doyamadı
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