Minik Aden'e ziyaret...

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Adilcan-Seda Benardete çiftinin kızları Aden Allegra'yı görmeye gelen halaları Rezzan Benardete ve Aylin Saruhan, yeğenlerini sevmeye doyamadı

Giriş: 26 Haziran 2024 Çarşamba

ADİL -BEYHAN BENARDETE ÇİFTİNİN EVİNDE TOPLANAN AYLİN-HAKAN SARUHAN, REZZAN BENARDETE, ADİLCAN İLE SEDA BENARDETE'NİN KIZLARI ADEN ALLEGRA'YI TÜM GÜN KUCAKLARINDAN İNDİRMEDİ

2023'TE EVLENEN ADİLCAN-SEDA BENARDETE ÇİFTİNİN BİR KIZLARI VAR

ADİL-BEYHAN BENARDETE

ADİL BENARDETE İLE KIZI REYHAN BENARDETE

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