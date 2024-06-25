Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Düzyatan, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile buz dolu küvete girdi. Soğuk su terapisi adı verilen yöntemin şifalı olduğu biliniyor
Giriş: 25 Haziran 2024 Salı
SOĞUK SU TERAPİSİ UYGULAYAN NESLİŞAH ALKOÇLAR, EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE BODRUM'DA BUZ DOLU KÜVETE GİRDİ
NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Buz banyosuyla gelen şifa...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Düzyatan, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile buz dolu küvete girdi. Soğuk su terapisi adı verilen yöntemin şifalı olduğu biliniyor
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