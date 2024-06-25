Buz banyosuyla gelen şifa...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Düzyatan, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile buz dolu küvete girdi. Soğuk su terapisi adı verilen yöntemin şifalı olduğu biliniyor

Giriş: 25 Haziran 2024 Salı

SOĞUK SU TERAPİSİ UYGULAYAN NESLİŞAH ALKOÇLAR, EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE BODRUM'DA BUZ DOLU KÜVETE GİRDİ

NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Buz banyosuyla gelen şifa...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Düzyatan, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile buz dolu küvete girdi. Soğuk su terapisi adı verilen yöntemin şifalı olduğu biliniyor

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Buz banyosuyla gelen şifa...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Düzyatan, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ile buz dolu küvete girdi. Soğuk su terapisi adı verilen yöntemin şifalı olduğu biliniyor
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