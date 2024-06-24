Heidi Klum'ın izinden giderek modellik yapan kızı Leni Klum, sevgilisi Aris Rachevsky ile Sardunya tatilinde yaşadığı romantik anlarla objektiflere yansıdı
Giriş: 24 Haziran 2024 Pazartesi
LENİ KLUM, ANNESİ HEIDI KLUM GİBİ DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
LENİ KLUM VE ARIS RAHHEVSKY ÇİFTİ, SARDUNYA TATİLİNDE OBJEKTİFLERE YANSIDI
LENİ KLUM VE ARIS RAHHEVSK...
LENİ KLUM VE ARIS RAHHEVSKY ÇİFTİ, BİR ARA DENİZDE AŞKA GELDİ
Leni Klum Sardunya'da...
Heidi Klum'ın izinden giderek modellik yapan kızı Leni Klum, sevgilisi Aris Rachevsky ile Sardunya tatilinde yaşadığı romantik anlarla objektiflere yansıdı
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