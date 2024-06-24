Tatil anıları...

Yeme - içme sektörünün başarılı isimlerinden Nuri Develi, eşi Tuba Hanım ve kızlarıyla Londra tatilinden güzel anılarla döndü

Giriş: 24 Haziran 2024 Pazartesi

NURİ-TUBA DEVELİ ÇİFİTYLE KIZLARI LONDRA'DA TATİLİN TADINI BÖYLE ÇIKARDI

NURİ DEVELİ VE AİLESİ

NURİ DEVELİ

NURİ-TUBA DEVELİ

Tatil anıları...

Yeme - içme sektörünün başarılı isimlerinden Nuri Develi, eşi Tuba Hanım ve kızlarıyla Londra tatilinden güzel anılarla döndü

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Tatil anıları...

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