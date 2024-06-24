Yeme - içme sektörünün başarılı isimlerinden Nuri Develi, eşi Tuba Hanım ve kızlarıyla Londra tatilinden güzel anılarla döndü
Giriş: 24 Haziran 2024 Pazartesi
NURİ-TUBA DEVELİ ÇİFİTYLE KIZLARI LONDRA'DA TATİLİN TADINI BÖYLE ÇIKARDI
NURİ DEVELİ VE AİLESİ
NURİ DEVELİ
NURİ-TUBA DEVELİ
Tatil anıları...
Yeme - içme sektörünün başarılı isimlerinden Nuri Develi, eşi Tuba Hanım ve kızlarıyla Londra tatilinden güzel anılarla döndü
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