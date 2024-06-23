Antebi, mavi sularda...

İş insanı İzzet Antebi, uzun tatilinin startını Bodrum'da verdi...

Giriş: 23 Haziran 2024 Pazar

BODRUM'DA TATİL YAPAN İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ'NİN KEYFİ YERİNDEYDİ

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

Antebi, mavi sularda...

İş insanı İzzet Antebi, uzun tatilinin startını Bodrum'da verdi...

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Antebi, mavi sularda...

İş insanı İzzet Antebi, uzun tatilinin startını Bodrum'da verdi...
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