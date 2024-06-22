Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci, sokaktan sahiplendiği köpeklerini yer göğe sığdıramıyor
Giriş: 22 Haziran 2024 Cumartesi
DERİN MERMERCİ, EN SEVDİKLERİ ARASINDA YER ALAN KÖPEKLERİYLE ÇOK MUTLU...
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
MURAT ASLAN, DERİN MERMERCİ'NİN KÖPEKLERİNE BAYILIYOR
Derin'in en sevdikleri...
Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci, sokaktan sahiplendiği köpeklerini yer göğe sığdıramıyor
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