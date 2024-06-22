Derin'in en sevdikleri...

Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci, sokaktan sahiplendiği köpeklerini yer göğe sığdıramıyor

Giriş: 22 Haziran 2024 Cumartesi

DERİN MERMERCİ, EN SEVDİKLERİ ARASINDA YER ALAN KÖPEKLERİYLE ÇOK MUTLU...

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

MURAT ASLAN, DERİN MERMERCİ'NİN KÖPEKLERİNE BAYILIYOR

Derin'in en sevdikleri...

Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci, sokaktan sahiplendiği köpeklerini yer göğe sığdıramıyor

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Derin'in en sevdikleri...

Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci, sokaktan sahiplendiği köpeklerini yer göğe sığdıramıyor
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