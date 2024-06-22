Her sene mutlaka Bodrum'da birlikte tatil yapan Nevbahar Koç ile yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bu sene de geleneği bozmadı
Giriş: 22 Haziran 2024 Cumartesi
NEVBAHAR KOÇ İLE MERT ALAŞ BODRUM'DAYDI...
MERT ALAŞ, NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
Geleneksel buluşma...
Her sene mutlaka Bodrum'da birlikte tatil yapan Nevbahar Koç ile yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bu sene de geleneği bozmadı
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