Geleneksel buluşma...

Her sene mutlaka Bodrum'da birlikte tatil yapan Nevbahar Koç ile yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bu sene de geleneği bozmadı

Giriş: 22 Haziran 2024 Cumartesi

NEVBAHAR KOÇ İLE MERT ALAŞ BODRUM'DAYDI...

MERT ALAŞ, NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

Geleneksel buluşma...

Her sene mutlaka Bodrum'da birlikte tatil yapan Nevbahar Koç ile yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bu sene de geleneği bozmadı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Derin'in en sevdikleri...

Hayvanseverliğiyle bilinen Derin Mermerci, sokaktan sahiplendiği köpeklerini yer göğe sığdıramıyor
Geleneksel buluşma...

Her sene mutlaka Bodrum'da birlikte tatil yapan Nevbahar Koç ile yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bu sene de geleneği bozmadı
Bodrum aşıkları...

Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı Türkbükü'nde tatil yapıyor
Doğum günü için tebrik yağdı

Hane Group Yonetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Parıltı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Hande Sezer'i doğum gününde tebrik yağmuruna tuttu
Dümene geçti...

Göcek'te tatil yapan Feryal Gülman, zamanının çoğunu teknede geçiriyor. Botla karaya çıkan Gülman, bir ara dümenin başına geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.