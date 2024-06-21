Hane Group Yonetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Parıltı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Hande Sezer'i doğum gününde tebrik yağmuruna tuttu
Giriş: 21 Haziran 2024 Cuma
ASUMAN TOKGÖZ, HANDE SEZER'İ İLK TEBRİK EDEN İSİM OLDU
HANDE SEZER, İLK PASTASINI EVİNDE KESTİ
NEŞE GÖNÜL DE HANDE SEZER'İN YENİ YAŞINI KUTLADI
AHMET PEKCAN, ANNESİ HANDE SEZER'İN DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ
Doğum günü için tebrik yağdı
Hane Group Yonetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Parıltı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Hande Sezer'i doğum gününde tebrik yağmuruna tuttu
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