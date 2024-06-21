Göcek'te tatil yapan Feryal Gülman, zamanının çoğunu teknede geçiriyor. Botla karaya çıkan Gülman, bir ara dümenin başına geçti
Giriş: 21 Haziran 2024 Cuma
GÖCEK'İN MÜDAVİMLERİ ARASINDA YER ALAN FERYAL GÜLMAN, BİNDİĞİ BOTU KULLANDI
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Dümene geçti...
Göcek'te tatil yapan Feryal Gülman, zamanının çoğunu teknede geçiriyor. Botla karaya çıkan Gülman, bir ara dümenin başına geçti
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